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Дело Скрипалей: названа стоимость расследования дела

В операции были задействованы 40 британских служб и более 140 представителей властей.

Фото : АиФ4 июня 2018, 21:17

Представитель британской полиции Ангус Макферсон заявил, что расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери обошлось правоохранительным органам в £7,5 млн (около 3 295 450 000 тенге), сообщает RT.

Как сообщает BBC News со ссылкой на Макферсона, в операции были задействованы 40 британских служб и более 140 представителей властей.

По его словам, расходы на расследование могут возрасти.

Он отметил, что это «национальная операция, которая должна оплачиваться на государственном уровне».

Ранее в МИД России заявили, что британские власти искажают суть произошедшего в Солсбери.


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