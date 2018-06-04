Врачи сообщили о состоянии туристов, попавших в аварию в Алматинской области
За помощью к врачам городской больницы Текели обратились 4 человека.
Фото : пресс-служба ДЧС Алматинской области4 июня 2018, 21:34
В управление здравоохранения Алматинской области сообщили о состоянии туристов, попавших в аварию в Текелийском районе, сообщает МИА «Казинформ».
«За помощью к врачам городской больницы Текели обратились 4 человека. Состояние двоих оценивается как легкое. Еще два человека после проведения полного обследования были отпущены домой. Необходимости в стационарном лечении четырех туристов, доставленных в лечебное учреждение, не возникло», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области перевернулся автомобиль с 12 туристами.
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