Врачи сообщили о состоянии туристов, попавших в аварию в Алматинской области

За помощью к врачам городской больницы Текели обратились 4 человека.

В управление здравоохранения Алматинской области сообщили о состоянии туристов, попавших в аварию в Текелийском районе, сообщает МИА «Казинформ».

«За помощью к врачам городской больницы Текели обратились 4 человека. Состояние двоих оценивается как легкое. Еще два человека после проведения полного обследования были отпущены домой. Необходимости в стационарном лечении четырех туристов, доставленных в лечебное учреждение, не возникло», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области перевернулся автомобиль с 12 туристами.

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