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В Рудном жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара 

Один человек был госпитализирован в больницу.

Фото : Хабар 244 июня 2018, 21:48

Сегодня в Рудном произошел пожар в жилом доме, сообщает Zakon.kz.

"Было эвакуировано 18 человек. Пожар локализован в 01.20 и ликвидирован в 01.31. В результате отравления продуктами горения госпитализирован в городскую больницу мужчина 1987 года рождения, - говорится в сообщении областного департамент по ЧС.

Как стало известно, горели постельные принадлежности на площади 7 квадратных метров.


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