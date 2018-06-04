В Рудном жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара
Один человек был госпитализирован в больницу.
Фото : Хабар 244 июня 2018, 21:48
Сегодня в Рудном произошел пожар в жилом доме, сообщает Zakon.kz.
"Было эвакуировано 18 человек. Пожар локализован в 01.20 и ликвидирован в 01.31. В результате отравления продуктами горения госпитализирован в городскую больницу мужчина 1987 года рождения, - говорится в сообщении областного департамент по ЧС.
Как стало известно, горели постельные принадлежности на площади 7 квадратных метров.
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