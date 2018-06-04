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В России продают "снимающего порчу" котенка за миллион рублей

Продать животное мужчина решил из-за сложно материального положения.

Фото : соцсети4 июня 2018, 21:59

В Ростовской области мужчина продает за один миллион рублей (около 5 320 000 тенге) котенка, который, по его словам, способен снимать порчу, сообщает РИА Новости.

Объявление о продаже "милого котенка" было выставлено на одном из популярных сайтов продаж. В объявлении указывается, что котенку две недели, он мальчик и продавец готов к торгу.

"Котик порчу снимает", — пояснил столь высокую цену продавец.

Он уточнил, что "десятки людей уже прошло через это (снятие порчи)". Продать животное мужчина решил из-за сложно материального положения.

Звонят по объявлению довольно много. При этом один молодой человек, по его словам, намерен через неделю уже забрать котенка.


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