Молодежь столицы поддержала марш в честь Дня государственных символов Казахстана

В рамках акции перед Дворцом школьников им. М. Утемисова состоялся торжественный концерт с участием звезд казахстанской эстрады, артистов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра ВС РК и Роты почетного караула МО РК.

Сегодня на столичной центральной набережной состоялся торжественный марш в честь Дня государственных символов Республики Казахстан, передает официальный сайт столичного акимата, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Мероприятие с участием военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК организовано ОЮЛ «Гражданский альянс Астаны» при поддержке управления по делам общественного развития.

«Акция впервые проходит по центральной набережной города. Сегодня мы подключили всю активную молодежь столицы. Сегодняшний маршрут актуален, потому что набережная – одно из самых популярных мест для жителей Астаны», – говорит главный специалист отдела по работе с молодежью столичного управления по делам общественного развития Дулат Торебеков.

По его словам, марш поддержали около полторы тысячи представителей городского молодежного актива – воспитанники кадетского корпуса, роты почетного караула МО РК, молодежного крыла «Жас Отан» и студенты столичных сузов и вузов.

Кроме того, в рамках акции перед Дворцом школьников им. М. Утемисова состоялся торжественный концерт с участием звезд казахстанской эстрады, артистов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра ВС РК и Роты почетного караула МО РК. Также гостей вечера порадовали учащиеся детской студии Республиканского штаба военно-патриотического движения «Жас Сарбаз».

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