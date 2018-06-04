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Законодательство РК
22:49 04.06.2018

В России продают "снимающего порчу" котенка за 1 млн рублей

infostart.ru infostart.ru
Через снятие порчи, по словам автора, прошли уже десятки людей.

Житель Таганрога в Ростовской области продает почти за миллион рублей котенка, который, по его словам, может снимать порчу, сообщает РИА Новости.

Объявление о продаже "милого котенка" за 999 тысяч рублей появилось на одном из популярнейших сайтов продаж. В объявлении говорится, что котенку две недели, он мальчик. Продавец готов торговаться.

По словам продавца Константина, котик стоит так дорого, потому что "снимает порчу". Он добавил, что через снятие порчи "прошли уже десятки людей". Также Константин признался, что решил продать животное из-за сложного материального положения.

Продавец отмечает, что по объявлению звонят очень много. При этом один молодой человек уже собирается через неделю забрать котенка.

Редакция Zakon.kz
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