В Павлодаре люди отчаянно пытаются спасти свои дома от затопления

Местные власти совместно с гидрогеологами намерены пробурить ещё пять скважин, чтобы увеличить объёмы откачки воды.

Жители скандального микрорайона в Павлодаре, где дома утопают в грунтовых водах, вновь просят о помощи. Чиновники пообещали устранить проблему. Но не сразу. Такие вопросы, заявили в акимате, требуют тщательного и взвешенного подхода, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый Канал Евразия.

Двести домов микрорайона Второй Павлодар продолжают топить грунтовые воды. Тринадцать пробуренных скважин откачивают жидкость, но это не спасает. Достаточно одного мелкого дождя, чтобы уровень грунтовых вод снова вырос.

- Наш дом - видно, что он садится, потому что трещины идут по дому. Снизу - плесень. Очень душно в доме, плесенью пахнет. Стены, конечно, снизу все сыреют. Мы с этим боремся чисто средствами, антисептиками снимаем плесень, - Валентина Сумина, жительница затапливаемого микрорайона.

Во дворах огромные лужи, ходить по которым без резиновых сапог невозможно. Из-за размыва фундамента рассыпаются не только хозяйственные постройки, но и стены некоторых жилых домов. А здешние огороды уже превратились в болото, где теперь обитает…дичь

Местные власти совместно с гидрогеологами намерены пробурить ещё пять скважин, чтобы увеличить объёмы откачки воды. Глава города добавил, что в том, что дома стоят в воде, отчасти виноваты и сами жители микрорайона.

- Накопление идёт не только осадки, но и накопление идёт за счёт септиков. Вода, которой вы пользуетесь, она вся тоже поступает в грунтовые воды, - Нуржан Ашимбетов, аким города.

Десять миллионов тенге власти Павлодара выделили на разработку проектно-сметной документации канализационных сетей. По задумке, вся избыточная вода, по этим каналам будет уходить в канализационный коллектор, который ещё только предстоит построить. Работы, по словам акима города, начнутся не раньше осени. А до этого времени людям придётся потерпеть.

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