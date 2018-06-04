В Жамбылской области горит трава площадью более 100 гектаров

В тушении пожара задействовано более 100 человек.

В Байзакском районе Жамбылской области загорелась сухая трава, в тушении пожара задействовано более 100 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По данным КЧС, 4 июня в 14:54 на территории Байзакского госуправления по охране лесов и животного мира (участок Белькудык — Караматау) произошло загорание сухой травы и кустарников на предварительной площади в 100 гектаров. В ведомстве отметили, что расстояние до ближайшей пожарной части составляет 105 километров.

В ликвидации пожара задействованы 50 работников и 16 единиц техники Байзакского управления, а также 56 сотрудников и пять единиц техники ДЧС.

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