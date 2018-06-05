Юный спортсмен готов обменять свои награды на дом

Собственного жилья у семьи нет и они живут во времянке, которую в течение двух месяцев должны освободить.

В Алматы многодетная семья рискует остаться без крыши над головой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Алима Жубаева воспитывает семерых детей и ждет восьмого. Собственного жилья у семьи нет и они живут во времянке, которую в течение двух месяцев должны освободить. Муж работает дальнобойщиком, но его заработка не хватает. От безысходности дети, у которых есть достижения в спорте, решили помочь родителям.

Четверо сыновей Алимы Жубаевой занимаются тхэквондо и являются призерами различных соревнований, в том числе и международных. Однако из-за тяжелого материального положения семьи, мальчики готовы расстаться со всеми своими наградами, а их ни много ни мало набралось аж 82.

- Мне не жалко эти медали, если надо я их обменяю. Я готов это сделать на дом или участок, чтобы нам было где жить. Потом я завоюю еще больше наград. Отец постоянно работает, мы видим его всего один-два раза в месяц. Я хочу хоть как-то помочь, - Асхат Сейдалы, обладатель черного пояса по тхэквондо.

Дети в отчаянии, да и маме жалко награды сыновей терять. Но многодетная семья живет во времянке, которую им предоставили родственники. Зарабатывает только отец. Дальнобойщик получает 100 тысяч тенге. Половина этой суммы уходит на оплату коммунальных услуг, оставшихся денег едва хватает на пропитание.

- Я получаю пятнадцать тысяч тенге за звание "Алтын Алка", но этого все равно не хватает. А чтобы получать пособие как малоимущая семья, нужно собрать много справок. Муж дальнобойщик, дома бывает 1-2 раза в месяц. Я постоянно с детьми. Собирать справки просто нет возможности,- Алима Жумабаева, многодетная мать.

Семья Жубаевых четыре года стоит в очереди на жилье. Но по словам Алимы их очередь не двигается. Чиновники посоветовали приобрести жилье по госпрограмме. Но с доходом в сто тысяч тенге сделать это практически невозможно. В районном акимате сказали, что помогают чем могут, но есть семьи в более бедственном положении.

- На самом деле у нее муж зарабатывает 100 тысяч тенге. Она стоит в очереди. Мы ей продуктами помогаем. У нас есть люди, которые вообще хуже нее жилищные условия есть. А у нее времянка пять комнат, - Саят Агыбаев, заместитель акима Алатауского района.

Семья Жубаевых надеется, что найдется человек, который согласится обменять медали детей на небольшой дом или участок в Алматы. А пятикомнатную времянку им нужно освободить в течение двух месяцев. Родственники, которые столько лет предоставляли им кров, собираются снести постройку. Если до этого времени не решится жилищный вопрос, Алима вместе с детьми может остаться без крыши над головой.

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