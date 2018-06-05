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В Талдыкоргане от менингита скончался 17-летний парень

Болезнь проходила в скоротечной форме.

Фото : inform.kz5 июня 2018, 00:40

В Талдыкоргане еще один человек скончался от менингококковой инфекции. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь акима области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, подтверждаем, что 17-летний студент скончался от менингококковой инфекции. Болезнь проходила в скоротечной форме. Когда он был доставлен в больницу, состояние его было тяжелым. Пока нет точной информации, студентом какого учебного заведения он являлся», - сказал пресс-секретарь акима области Галымурат Жукел.

Также Г. Жукел сообщил, что больной скончался сегодня около 18:30 в многопрофильной больнице Талдыкоргана. По его словам, пациент был изолирован от других больных. Следует отметить, что это второй случай смерти в Талдыкоргане от менингита. До этого в инфекционной больнице скончалась 2-летняя девочка. Всего по области от менингококковой инфекции умерли 4 человека.


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