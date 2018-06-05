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Школьница в Мангистау осталась под железными воротами

С переломом таза она сейчас находится в областной детской больнице.

Фото : inform.kz5 июня 2018, 01:05

В Мангистауской области в поселке Таушык Тупкараганского района 14-летняя девочка осталась под железными воротами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С переломом таза она сейчас находится в областной детской больнице. Ей сделана операция. По информации Мангистауской областной детской больницы, состояние больной стабильное. По результатам компьютерной томографии будет проведена еще одна операция. Пока не известно, как все случилось. Сообщается только о том, что 14-летняя девочка получила ранение, оказавшись под железными воротами.




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