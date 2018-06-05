Подозреваемые в заказном убийстве задержаны на границе при попытке уйти в Казахстан

Нарушители намеревались незаконно уйти в Казахстан с целью избежать уголовного преследования

Пограничники задержали двоих иностранцев, находившихся в розыске по подозрению в заказном убийстве, при попытке незаконно пересечь саратовский участок российско-казахстанской границы, сообщила в понедельник пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, передает РИА Новости.

«Задержаны двое передвигавшихся на автомобиле марки «ВАЗ 21099». Задержанные ранее проходили обучение в Санкт-Петербурге, где, по версии органов следствия, совершили похищение и убийство человека за вознаграждение в 500 тысяч рублей. Нарушители намеревались незаконно уйти в Казахстан с целью избежать уголовного преследования», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пограничники задержали двоих 25-летних граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона, находившихся в розыске, в Дергачевском районе Саратовской области и в настоящее время передали их полиции для производства следственных действий.

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