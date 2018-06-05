Соперник Данияра Елеусинова по второму бою на профи-ринге снялся из-за травмы

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (1-0, 1 КО) готовится к своему дебютному бою в Великобритании, который состоится 6 июня в Лондоне, сообщает Sports.kz.

Изначально планировалось, что его соперником будет венгерский боксер Габор Горбич (24-11, 14 КО), однако он снялся из-за травмы. Новым оппонентом казахстанца станет другой венгр - Золтан Шабо, который также имеет за плечами немало боев - 23-11, 10 КО. Отметим, что в этом году Шабо уже успел выйти на ринг целых шесть раз - он одержал четыре победы и потерпел два поражения. Данияр Елеусинов дебютировал в профи 28 апреля в Нью-Йорке (США). В третьем раунде он отправил в нокаут американца Ноа Кидда (3-1-1, 2 КО).