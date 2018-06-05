В ВКО осудили женщину, скрывшую смерть, произошедшую в ее квартире

Происшествие случилось в ноябре прошлого года.

В Усть-Каменогорске вынесено решение суда в отношении женщины, скрывшей смерть, произошедшую в ее квартире, передает МИА «Казинформ».





Происшествие случилось в ноябре прошлого года. Конфликт произошел между двумя мужчинами, которые распивали спиртные напитки в квартире знакомой. Подозреваемый нанес несколько смертельных ударов ножом своему собутыльнику. После чего расчленил его и бросил в мусорный ящик. Расчлененное тело обнаружили на мусорном полигоне. Сотрудники полиции быстро установили личность погибшего.

«Так же быстро был задержан подозреваемый. 51-летнюю хозяйку, в квартире которой все произошло, суд приговорил к четырем годам лишения свободы», - говорится в распространенном сообщении городского суда №2 Усть-Каменогорска.

А дело подозреваемого в убийстве рассматривается в межрайонном специализированном суде по уголовным делам ВКО.





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