Сезон менингита зависит от погоды - Минздрав

На рост заболеваемости менингитом может влиять неустойчивая погода с дождями.

Сезон менингита зависит от погоды, заявляют чиновники Минздрава. Пасмурная погода и дожди могут способствовать распространению заболеваемости, передает Sputnik Казахстан.

"Мы не исключаем, что будут еще случаи заболеваемости: погода никак не устанавливается и так далее", — рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов журналистам, комментируя резкий рост числа заболевших.

Глава департамента охраны общественного здоровья Айзат Молдагасимова также сообщила, что заболеваемость менингококковым менингитом подчинена сезонности. Период, когда количество заболевших повышается длится с февраля по май. В департаменте сообщили, что дождливая и пасмурная погода в этом году способна продлить "сезон менингита".

Повод говорить о том, что сезон болезни может затянуться, дают и синоптики.

По информации Казгидромета, июнь на большей территории республики будет дождливым. Месячное количество осадков ожидается около и больше нормы в большинстве областей республики. Лишь в Мангистауской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях осадки норму не превысят.

ВОЗ подтверждает высказывание чиновников. Климатические условия и погода, действительно влияют на уровень заболеваемости менингококковым менингитом. Данные приводятся по ряду африканских стран к югу от Сахары, известных как "менингитный пояс": именно здесь наблюдается неблагополучная эпидемическая ситуация. В отличие от данных казахстанских чиновников, Всемирная организация здравоохранения не упоминает дождливую и пасмурную погоду, однако в обоих случаях речь идет о низкой температуре воздуха.

"Во время сухого сезона между декабрем и июнем несущие пыль ветры, холодные ночи и инфекции верхних дыхательных путей наносят вред слизистой оболочке носоглотки, повышая риск менингококковой инфекции. В то же время передаче N. Meningitidis (бактерия – прим.) могут способствовать стесненные жилищные условия и перемещения населения в больших масштабах на региональном уровне в связи с паломничеством и традиционными рынками. Таким сочетанием факторов объясняется то, что в сухой сезон в поясе менингита происходят крупные эпидемии.", — говорится на официальном сайте организации.

В Казахстане на сегодня зарегистрировано 58 случаев заболевания менингитом. Сообщается, что из-за болезни скончались 12 человек, пятеро из которых – дети до 14 лет.

Все материалы по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!