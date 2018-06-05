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До 65 человек увеличилось количество погибших в Гватемале

Ранее сообщалось о 25 погибших.

Фото : AFP 2018 / Orlando Estrada5 июня 2018, 06:31

До 65 человек увеличилось число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 25 погибших.

В Гватемале начались похороны жертв трагедии. На опубликованных СМИ фотографиях видны толпы людей, провожающих в последний путь погибших.

По последним официальным данным властей страны, в результате удара стихии 46 человек получили ранения, эвакуированы 3,26 тысячи, во временных убежищах размещены 1,68 тысячи человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.


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