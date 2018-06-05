Видеоблогер Соболев признался в инсценировке нападения на себя

Он рассказал, что потратил на съемки видео несколько часов и сделал порядка 15 дублей.

Видеоблогер Николай Соболев спустя сутки после заявления о том, что на него было совершено нападение, признался в инсценировке инцидента. Свое признание Соболев отобразил в видеоролике, разместив его на странице во «ВКонтакте», передает РБК.

Он рассказал, что потратил на съемки видео несколько часов и сделал порядка 15 дублей.

«На этот обман я пошел сознательно <...> Целью этого эксперимента было наглядно показать, насколько легко в наше время сделать ложный вброс, насколько легко поднять шумиху с пустого места», — пояснил свои действия Соболев.

Также он добавил, что ему хотелось проверить, как разные СМИ будут «отрабатывать этот инфоповод» и кто из них проведет «реальный фактчекинг».

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