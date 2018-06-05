FIDE собирается объявить Узбекистан родиной шахмат

Единогласно кандидатом на пост президента FIDE был выдвинут ее действующий руководитель Кирсан Илюмжинов.

Шахматы возникли не в Пакистане, Иране или Индии, а в Узбекистане, заявил президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов, ссылаясь на результаты исследований ученых-историков. FIDE планирует добиться официального признания Узбекистана родиной шахмат и уже готовит соответствующее письмо в Международный Олимпийский комитет, передает nuz.uz.

Об этом Илюмжинов рассказал на отчетно-выборной конференции Федерации шахмат Узбекистана, которая прошла в Национальном Олимпийском комитете.

В собрании участвовали президент НОК Умид Ахматджанов, министр физической культуры и спорта Шоакрам Исроилов и представители Федерации шахмат. Во время конференции новым председателем Федерации единогласно был выбран Дмитрий Романович Ли - директор Национального агентства проектного управления.

Так же единогласно кандидатом на пост президента FIDE был выдвинут ее действующий руководитель Кирсан Илюмжинов, переизбиравшийся на эту должность уже семь раз.