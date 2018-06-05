Семь человек пострадали при лобовом столкновении двух авто в Карагандинской области

Столкновение произошло на трассе Караганда - Жанаарка.

В Карагандинской области выясняют подробности страшного ДТП, в результате которого погиб один человек, еще семеро, включая беременную женщину, пострадали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Столкновение произошло на трассе Караганда - Жанаарка.

По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Ее шофёр скончался на месте. У него остались жена и пятеро детей.

33-летний мужчина работал таксистом и вез людей из Жанаарки в областной центр. У пятерых пострадавших закрытые переломы и травмы, сейчас они получают лечение. Беременную женщину перевезли в Караганду. У нее закрытая черепно-мозговая травма, плоду ничто не угрожает. Пока что она будет находиться под наблюдением медиков.

Второй автомобиль ехал с прицепом, в котором перевозили лошадей. Животные также получили ранения. Виновнику ДТП грозит до 5 лет тюрьмы.

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