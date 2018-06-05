В Петропавловске задержали телефонного лжетеррориста

Подозреваемый житель Петропавловска водворен в изолятор временного содержания.

В Петропавловске полицейские задержали мужчину, сообщившего о бомбе в крупном торгово-развлекательном центре "City mall", передает Sputnik Казахстан.

Сообщение о якобы предстоящем взрыве в ТЦ "City mall" поступило в полицию 31 мая. Правоохранительными службами области был проведен комплекс необходимых спецмероприятий по проверке торгового центра и прилегающей территории. Были эвакуированы посетители и персонал из двух торговых центров "City mall" и "Корона" (более 300 человек), выставлено оцепление. Поиски опасных предметов в здании торгового центра продолжались на протяжении нескольких часов. В результате взрывного устройства и других подозрительных предметов обнаружено не было.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в сообщении заведомо ложной информации об акте терроризма был задержан и водворен в ИВС житель Петропавловска 1986 года рождения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — арест", — проинформировали в ДВД.

Санкция статьи 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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