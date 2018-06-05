Об изменениях по налогу на имущество, земельному налогу, налогу на транспортные средства в 2018 году

Департамент государственных доходов по Костанайской области обращает внимание налогоплательщиков на изменения в налоговом законодательстве в отношении налога на имущество, земельного налога, налога на транспортные средства с физических и юридических лиц с 1 января 2018года.

1. Налог на транспортные средства

Подпунктом 3) пункта 3 статьи 490 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25 декабря 2017 года № 120-VI включена новая норма по освобождению от уплаты налога государственных учебных заведений среднего образования.

Согласно пункту 6 статьи 493 Налогового кодекса, для целей освобождения от уплаты налога в случаях угона (похищения) транспортных средств уполномоченный орган в сфере регистрации транспорта представляет сведения, подтверждающие факт (дату) возбуждения уголовного дела об угоне (похищении) транспортного средства.

На основании таких сведений исчисление (начисление) налога:

- прекращается с даты возбуждения уголовного дела об угоне (похищении) транспортного средства;

- возобновляется с даты прекращения уголовного дела об угоне (похищении) транспортного средства и его возврате.

2. Земельный налог

Пунктом 3 статьи 498 Налогового кодекса уточнена норма по льготе для отдельно проживающих пенсионеров. Так, под такой категорией понимаются пенсионеры, по юридическому адресу (адресу места жительства) которых зарегистрированы исключительно пенсионеры.

Подпунктом 2) пункта 3 данной статьи также предусмотрено, что государственные учреждения и государственные учебные заведения среднего образования не являются плательщиками земельного налога.

3. Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Подпунктом 2) пункта 3 статьи 517 Налогового кодекса включена новая норма по освобождению от уплаты налога государственных учебных заведений среднего образования.

4. Налог на имущество физических лиц

Подпунктом 1) пункта 1 статьи 526 Налогового кодекса уточнена норма по льготе для отдельно проживающих пенсионеров. Так, под такой категорией понимаются пенсионеры, по юридическому адресу (адресу места жительства) которых зарегистрированы исключительно пенсионеры.

Функция по определению оценочной стоимости имущества физических лиц передана Государственной корпорации «Правительство для граждан».

5. Доверительное управление

Статьями 40-45 Налогового кодекса установлены положения по исполнению налогового обязательства при передаче имущества в доверительное управление.

Статьей 41 Налогового кодекса для государственных учреждений предусмотрена норма по передаче налогового обязательства в случаях доверительного управления, при этом плательщиком налога на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства признается доверительный управляющий, если иное не установлено договором доверительного управления.

Согласно пункту 7 статьи 520 Налогового кодекса, когда в соответствии с положениями статьи 41 Налогового кодекса налоговые обязательства по налогу на имущество подлежат исполнению доверительным управляющим, налоговой базой является среднегодовая балансовая стоимость таких объектов налогообложения, установленная в порядке, определенном пунктом 3 статьи 520 Налогового кодекса:

1) доверительным управляющим самостоятельно - в случае, если такое имущество передано ему на баланс;

2) государственным учреждением, на балансе которого находится такое имущество. При этом данные по налоговой базе такого имущества должны передаваться доверительному управляющему ежегодно, в срок не позднее 1 февраля.

В случае отсутствия при составлении налоговой отчетности по налогу на имущество данных по среднегодовой балансовой стоимости имущества, налоговой базой по такому имуществу является его балансовая стоимость, отраженная в соответствии с пунктом 4 статьи 41 Налогового Кодекса в акте приема-передачи.