Какой боксер станет для Головкина «суровым вызовом»

Если Головкин не сумеет договориться о рематче с Саулем Альваресом, ему придется провести бой с Чарло.

Журналист Ringsidereport.com Джошуа Брюэр прокомментировал возможный бой Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) с обязательным претендентом по линии WBCДжермаллом Чарло (27-0, 21 КО), сообщает Sports.kz.

«Есть имя, наделавшее много шума, — потенциальный соперник Головкина или „Канело“ Джермалл Чарло. Он выдал наэлектризованную победу нокаутом во втором раунде с Уго Сентено-младшим. Этой победой он послал месседж и ясно дал понять, что готов к любому на вершине „пищевой цепочки“. У него есть размер и атлетизм, чтобы обеспечить суровый вызов любому, он яркими красками прошел все испытания», — пишет автор.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что, если Головкин не сумеет договориться о рематче с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), ему придется провести бой с Чарло.





