О перерасчете государственной базовой пенсионной выплаты
В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему с 1 июля 2018 года перерасчету государственной базовой пенсионной выплаты, сообщает пресс-служба МТСЗН РК.
В мероприятии приняла участие вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан С. К. Жакупова.
«Глава государства в своем Послании к народу Казахстана от
10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» отметил, что с 1 июля 2018 года базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа.
Размер базовой пенсии, выплачиваемой государством из бюджета всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, будет привязан к трудовому стажу и длительности участия в пенсионной системе.
Данное изменение коснётся всех пенсионеров.
Всем состоявшимся пенсионерам, численность которых на сегодняшний день более 2-х млн. человек, автоматический перерасчет базовой пенсии будет произведен единовременно.
Лицам, впервые выходящим на пенсию, размер базовой пенсии будет устанавливаться по новой методике.
Перерасчет будет произведен без истребования дополнительных документов, так как сведения о трудовом стаже имеются в пенсионных делах, а период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы, имеется в базе данных о перечислении обязательных пенсионных взносов», - отметила С. К. Жакупова
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