О перерасчете государственной базовой пенсионной выплаты

В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему с 1 июля 2018 года перерасчету государственной базовой пенсионной выплаты, сообщает пресс-служба МТСЗН РК.

В мероприятии приняла участие вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан С. К. Жакупова.

«Глава государства в своем Послании к народу Казахстана от

10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» отметил, что с 1 июля 2018 года базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа.

Размер базовой пенсии, выплачиваемой государством из бюджета всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, будет привязан к трудовому стажу и длительности участия в пенсионной системе.

Данное изменение коснётся всех пенсионеров.

Всем состоявшимся пенсионерам, численность которых на сегодняшний день более 2-х млн. человек, автоматический перерасчет базовой пенсии будет произведен единовременно.

Лицам, впервые выходящим на пенсию, размер базовой пенсии будет устанавливаться по новой методике.

Перерасчет будет произведен без истребования дополнительных документов, так как сведения о трудовом стаже имеются в пенсионных делах, а период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы, имеется в базе данных о перечислении обязательных пенсионных взносов», - отметила С. К. Жакупова