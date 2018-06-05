Путин подписал закон о ратификации соглашения с Казахстаном о статусе спорной нефти

Целью соглашения является урегулирование спорной ситуации, которая возникла после распада СССР и разделения нефтепроводов по территориальному принципу.

Целью соглашения является урегулирование спорной ситуации, которая возникла после распада СССР и разделения нефтепроводов по территориальному принципу, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительством РФ и правительством Казахстана об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы — Омск — Новосибирск-2» и «Омск — Павлодар». Документ, принятый Госдумой 24 мая и одобренный Советом федерации 30 мая, опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ был подписан в Челябинске 9 ноября 2017 года.

Целью соглашения является урегулирование спорной ситуации, при которой после распада СССР и разделения нефтепроводов по территориальному принципу технологическая нефть в количестве 62 тыс 48 тонн в нефтепроводе «Туймазы — Омск — Новосибирск-2» на территории Казахстана оказалась на балансе АО «Транснефть-Урал» (дочерней структуры ПАО «Транснефть») и в количестве 141 тыс 728 тонн в нефтепроводе «Омск — Павлодар» на территории России —на балансе компании АО «КазТрансОйл».

Соглашение закрепляет право собственности на технологическую нефть по территориальному принципу, а также регулирует порядок расчетов и компенсаций, связанных с различным количеством технологической нефти на российском и казахстанском участках. В результате урегулирования вопросов принадлежности технологической нефти АО «Транснефть — Урал» и АО «КазТрансОйл» не получат какой-либо экономической выгоды.

Соглашение также предполагает обмен нефти, принадлежащей АО «КазТрансОйл» и расположенной в российском участке трубопровода «Омск — Павлодар», на нефть, принадлежащую АО «Транснефть — Урал» и расположенную в казахстанском участке трубопровода «Туймазы — Омск — Новосибирск-2». Объем обмениваемой нефти составляет 62 тыс 48 тонн. Остаток нефти в объеме 79 тыс. 680 тонн, принадлежащий АО «КазТрансОйл», будет физически передан с территории России на территорию Казахстана путем вытеснения по трубопроводу «Омск — Павлодар».

Документ предусматривает освобождение технологической нефти в соответствующих магистральных нефтепроводах от налогообложения.

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