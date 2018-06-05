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Учёные рассказали, что случится, если упасть в лаву

Погрузив руку в жидкость такой температуры, человек не умрёт мгновенно, но получит сильные и болезненные ожоги.

Фото : Flickr/Dave Liddell5 июня 2018, 08:42

Учёные из США рассказали, что происходит с телом человека при падении в лаву извергающегося вулкана, сообщает Life.ru.

Геолог из Университета Денисона Эрик Клеметти рассказал, что температура раскалённых горных пород вулкана может составлять более 1000 градусов. Например, температура пород при извержении Килауэа на Гавайях составила 1170 °С.

По словам химика из центра изучения вулканов при Геологической службе США Дэвида Дэмби, воздействие такой температуры разрушит нервные окончания и приведёт к выкипанию подкожного жира.

Как отметили учёные, вязкая консистенция лавы не даст человеку погрузиться внутрь массы раскалённых пород. Жар вулкана сожжёт лёгкие и приведёт к отказу работы органов и потере сознания.


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