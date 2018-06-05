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В Семее ребенок выпал из окна

В настоящее время ребёнок госпитализирован в местную больницу.

Фото : bnews.kz5 июня 2018, 08:56

В Семее 5-летний ребенок выпал из окна передаёт BNews.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В десятиэтажном жилом доме в Семее, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры мальчик 2013 года рождения.

Сообщается, что квартира находилась на 2 этаже. В настоящее время ребёнок госпитализирован в местную больницу.


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