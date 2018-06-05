В Семее ребенок выпал из окна
В настоящее время ребёнок госпитализирован в местную больницу.
Фото : bnews.kz5 июня 2018, 08:56
В Семее 5-летний ребенок выпал из окна передаёт BNews.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
В десятиэтажном жилом доме в Семее, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры мальчик 2013 года рождения.
Сообщается, что квартира находилась на 2 этаже. В настоящее время ребёнок госпитализирован в местную больницу.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4921733-a126672500ca15e118e3f9a430027335
Сейчас читают
Читайте также