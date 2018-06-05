В Алматы вынесен приговор по делу об убийстве совладельца караоке-бара

Двое молодых людей получили по 15 лет лишения свободы.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы огласили приговор по делу об убийстве Бека Турекеева в ноябре прошлого года, передает Zakon.kz.

На скамье подсудимых были девушка 1997 года рождения и два парня 1998 и 1997 годов рождения.

Приговором уголовного суда девушка была признана виновной по ст.293 ч.3 (Хулиганство) и осуждена к 2 годам ограничения свободы.

Двое молодых людей признаны виновными по ст.99 ч.2 п.7 (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и приговорены к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

В пользу вдовы Турекеева суд взыскал с осужденных материальный ущерб в размере 600 400 тенге и моральный вред в сумме 1 млн тенге.

Согласно версии следствия, между осужденными и погибшим в караоке-баре произошел конфликт. На следующий день девушка нашла Турекеева в соцсетях и назначила ему встречу для разговора, около "Достык Плаза". На встречу пришли все трое подсудимых. Молодые люди спровоцировали драку и один из них ударил потерпевшего, тот упал. Второй пнул Туреекеева. И далее у него случился эпилептический приступ, а подсудимые покинули место происшествия.

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