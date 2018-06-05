Нескольких бывших чиновников осудили за махинации с землями

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении 24 бывших сотрудников государственных органов и предприятий Целиноградского района, обвиняемых в махинациях в сфере земельных отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более 300 поддельных актов на земельные участки изготовили в течение нескольких лет участники преступной группировки, в которую, по версии следствия, входили 24 бывших сотрудника государственных органов и предприятий Целиноградского района. Среди них - бывшие аким Косшынского аульного округа, директор филиала ТОО «КазГеоЦентр», главный специалист отдела архитектуры Целиноградского района, и.о. начальника, замначальника и инженеры-землеустроители Целиноградского отделения Акмолинского филиала Республиканского государственного предприятия «Научно-производственный центр земельного кадастра», заместитель руководителя ЦОН Костанайской области и многие другие.

Группа старалась найти знающих специалистов во всех необходимых госструктурах, чтобы облегчить работу. С помощью бывших сотрудников различных ведомств изготавливались поддельные акты на земельные участки и другие документы, а после участки продавались.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области 19 человек были приговорены к различным мерам наказания - от штрафа в размере 1 млн 683 тысяч тенге до 6 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности. Пятеро подозреваемых были оправданы.

Приговор не вступил в законную силу.