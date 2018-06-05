Более полумиллиона вакансий планирует создать Минтруда в 2018 году

Министр труда и социальной защиты РК Мадина Абылкасымова рассказала о рабочих местах, которые планируется создать в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа «Продуктивная занятость и массовое предпринимательство», а также другие государственно-отраслевые программы - в рамках них только в этом году мы планируем создать 571 тысячу рабочих мест. Это обязательные меры по трудоустройству данной категории. Прежде всего, мы нацелены на то, чтобы для безработных или непродуктивно занятых, для тех, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума, создать возможности для трудоустройства», - сообщила она в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

По ее словам, в дополнение к тем мерам господдержки, которые имелись в виде субсидий на переезд работников с семьями и оплате арендных платежей за проживание, предусмотрен новый вид государственной поддержки, когда работодателю предоставляется субсидия.

«Она составляет порядка 1 млн тенге. Если работодатель выразил желание и взял на работу переселяющихся работников из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные, он получает эту субсидию и должен ее использовать полностью на обустройство данного лица, участвующего в программе», - сказала Абылкасымова.

Отвечая на вопросы журналистов, министр также выразила надежду, что госпрограммы вкупе помогут удержать в стране квалифицированных специалистов.

«Определенный «отток мозгов» имеется, но в целом в Казахстане сохраняется положительное сальдо миграции. Это естественный процесс, и те программы, которые у нас реализуются по созданию качественных новых рабочих мест, помогут (я в этом не сомневаюсь) удерживать специалистов в стране», - подчеркнула она.

Азамат Сыздыкбаев