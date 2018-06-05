Экс-президент Эстонии: Если Россия атакует нас, то потеряет Омск и Томск

И эта угроза действительно опасна - экс-президент.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, занимавший эту должность с 2006 по 2016 год, пожалуй, до сих пор остается самым узнаваемым политиком этой страны. В конце мая политик посетил Украину. "Европейская правда" воспользовалась этой возможностью, чтобы поговорить с Ильвесом.

Один из вопросов был: "Существует ли российская угроза для Эстонии?".

"В военном смысле – пожалуй, нет. И именно это является преимуществом нашего членства в НАТО. Статья 5 дает защиту. Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят. Что же касается другой угрозы – то никуда, конечно, не делась кампания по дискредитации моей страны, которая продолжается уже 27 лет. И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что у вас точно такая же ​​проблема со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте". И эта угроза действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают", - ответил он.

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