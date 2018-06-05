Величина прожиточного минимума в мае 2018 года составила 26 468 тенге

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в мае 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,5%, декабрем 2017г. - на 3,4%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,3%, фруктов и овощей - 10,5%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,3%, сахара, чая и специй - 2,1%.

тенге

В среднем на душу населения Дети, 0-13 лет Подростки, 14-17 лет Трудоспособное население, старше 18 лет Пенсионеры и пожилые люди юноши девочки мужчины женщины Величина прожиточного минимума 26 468 21 435 33 362 25 565 31 440 24 968 24 753 Продовольственные товары 14 558 11 789 18 349 14 060 17 293 13 732 13 614 Непродовольственные товары и услуги 11 910 9 646 15 013 11 505 14 147 11 236 11 139

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума с 1 января 2018г. установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.