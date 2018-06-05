 
Новости за сегодня

Величина прожиточного минимума в мае 2018 года составила 26 468 тенге

 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в мае 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,5%, декабрем 2017г. - на 3,4%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,3%, фруктов и овощей - 10,5%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,3%, сахара, чая и специй - 2,1%.

тенге

 

В среднем на душу населения

Дети,

0-13 лет

Подростки,

14-17 лет

Трудоспособное население, старше

18 лет

Пенсионеры и пожилые люди

юноши

девочки

мужчины

женщины

Величина прожиточного

минимума

26 468

21 435

33 362

25 565

31 440

24 968

24 753

 

Продовольственные товары

14 558

11 789

18 349

14 060

17 293

13 732

13 614

 

Непродовольственные

товары и услуги

11 910

9 646

15 013

11 505

14 147

11 236

11 139

 

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума с 1 января 2018г. установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

 

5 июня 2018, 10:22
Источник, интернет-ресурс: Министерства национальной экономики РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript