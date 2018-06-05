Величина прожиточного минимума в мае 2018 года составила 26 468 тенге
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в мае 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,5%, декабрем 2017г. - на 3,4%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,3%, фруктов и овощей - 10,5%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,3%, сахара, чая и специй - 2,1%.
тенге
|
|
В среднем на душу населения
|
Дети,
0-13 лет
|
Подростки,
14-17 лет
|
Трудоспособное население, старше
18 лет
|
Пенсионеры и пожилые люди
|
юноши
|
девочки
|
мужчины
|
женщины
|
Величина прожиточного
минимума
|
26 468
|
21 435
|
33 362
|
25 565
|
31 440
|
24 968
|
24 753
|
Продовольственные товары
|
14 558
|
11 789
|
18 349
|
14 060
|
17 293
|
13 732
|
13 614
|
Непродовольственные
товары и услуги
|
11 910
|
9 646
|
15 013
|
11 505
|
14 147
|
11 236
|
11 139
Методологические пояснения
Прожиточный минимум - минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума с 1 января 2018г. установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.
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