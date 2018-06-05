Новый налоговый режим хотят ввести в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения РК предлагает ввести специальный налоговый режим для неформально занятых, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Для упрощения регистрации и легализации деятельности неформально занятых предлагается ввести специальный налоговый режим - Единый совокупный платеж», - сообщила министр Мадина Абылкасымова на заседании Правительства РК.

По её словам, ЕСП будет объединять четыре платежа - индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы в фонды медицинского и социального страхования - в один.

Уплата ЕСП будет означать автоматическую регистрацию деятельности и участие в системе медицинского и социального страхования, пенсионного обеспечения.

ЕСП предназначен для основных категорий самозанятых, к которому будут отнесены физлица, не использующие труд наемных работников, оказывающие услуги физлицам, не имеющие стационарное место на территории торговых обьектов и рынков, занятые в личном подсобном хозяйстве.

По данным Министерства национальной экономики, размер платежа в месяц будет составлять 1 МРП (2405 тенге) для плательщиков в городах и 0,3 МРП для сел (722 тенге). Платеж будет включать налог и все социальные платежи.

«Суть нового режима заключается в небольшой сумме налога, едином платеже, включающем налог и социальные платежи, отсутствии налоговой отчетности, налоговых проверок и административных взысканий», - добавил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.