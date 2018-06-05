Права одиноких оралманов законодательно утвердят в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения РК предлагает законодательно определить права одинокого переселенца, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В законопроект по изменениям в сфере занятости и миграции вносятся уточняющие поправки. Они направлены на охват мерами господдержки и включение в региональную квоту не только семей оралманов, но и отдельно переселенцев.

«У нас была коллизия в законодательстве, мы прописывали, что квоты выделяются семьям оралманов. Сейчас все чаще поступают заявки, когда переселиться хочет, скажем так, одинокий оралман, который не имеет семьи. И в этом случае возникала правовая коллизия. Мы в этом законопроекте эту коллизию убираем, теперь есть возможность не только для семьи, мы в квоту включаем и одиноких переселенцев, которые не имеют своей семьи», - разъяснил вице-министр труда и соцзащиты населения РК Нуржан Альтаев в ходе пресс-конференции.

Также он отметил, что в проекте закона предлагается возможность продлить статус оралмана. Статус будут продлевать местные исполнительные органы однократно и на срок не более 3 месяцев. При этом заявление оралман может подать в течение 6 месяцев со дня прекращения статуса оралмана.

В настоящее время статус прекращает действие по истечении одного года со дня его получения. Но нередко по объективным причинам они не успевают за это время оформить гражданство РК в упрощённом порядке. А после того, как срок истекает, уже лишаются этой возможности.

По данным Н. Альтаева, за годы независимости в Казахстан вернулись более 1 миллиона оралманов.

Помимо этого специальная комиссия по обращениям депутатов и населения рассматривает возможность отказа от термина «оралман». Термин может быть заменён на «соотечественник». Вице-министр подчеркнул, что решение по данному вопросу ещё не принято.

Анеля Касымова