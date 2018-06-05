Инвестиции в сфере информации и связи в РК выросли почти на 19%

Основной источник инвестиций - собственные средства бизнеса: 17 миллиардов тенге за 4 месяца.

В Казахстане инвестиции в основной капитал в сфере информации и связи за январь-апрель 2018 года составили 17,1 млрд тг, на 18,8% больше чем за аналогичный период прошлого года, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

В целом за 2017 год объем инвестиций составил 65,9 млрд тг, что на 14,2% больше чем за 2016 год (но на 37,4% меньше, чем в 2015 году). Таким образом, прошлый год отметился для телекома инвестиционным подъемом, после нескольких лет спада объемов капвложений.

Среди регионов РК более половины инвестиций за январь-апрель 2018 года пришлись на Алматы - 8,9 млрд тг или 51,7% от РК, следом Астана - 3,7 млрд тг (21,7%) и ЮКО - 644,9 млн тг (3,8%).

За январь-апрель текущего года были введены в эксплуатацию новые основные средства в сфере информации и связи на 18,1 млрд тг, что на 61,1% больше, чем в прошлом году.

После спада в 2016 году, ввод основных средств составил 31 млрд тг, на 60,4% меньше чем в 2015, за 2017 год он вырос на 48,5%, до 46 млрд тг.

Как отмечается, основными инвестресурсами в сфере информации и связи является собственные средства бизнеса. За январь-апрель 2018 года их объем составил 17 млрд тг. На местный бюджет пришлось 107,9 млн тг, на заемные средства - 19 млн тг.

В прошлом году за аналогичный период, также преобладали собственные средства - 14,2 млрд тг, на банковские кредиты пришлись 229,1 млн тг, из местного бюджета - 21,8 млн тг, из республиканского - 9 млн тг.

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