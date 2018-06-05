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Путин рассказал о своих фотографиях "в полуголом виде"

"Вы сказали "в полуголом", Слава богу, не "в голом".

Фото : ИноСМИ5 июня 2018, 10:40

Президент России Владимир Путин объяснил появление своих фотографий с голым торсом, отметив, что во время отдыха не считает нужным прятаться за кустами, передает РИА Новости.

В ходе интервью австрийскому телеканалу ORF журналист поинтересовался, откуда появляются фотографии российского президента "в полуголом виде", которые делаются не туристами или папарацци и публикуются, в частности, на сайте Кремля.

"Вы сказали "в полуголом" Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", - сказал Путин.


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