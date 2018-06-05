В Астане прошла торжественная церемония чествования армейских спортсменов

Глава оборонного ведомства присвоил ряду спортсменов воинские звания и вручил почетные грамоты.

В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства состоялась торжественная церемония чествования офицера ЦСКА МО РК капитана Максута Жумаева, покорившего пик Эверест и военных спортсменов, добившихся отличных результатов на площадках республиканских и международных соревнований, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

В торжественной встрече с Министром обороны приняли участие инструктор по горной подготовке капитан Максут Жумаев, мастер спорта Международного класса по армреслингу капитан Мухит Асилбеков, мастер спорта и чемпион мира по боксу Римма Волосенко, двухкратный бронзовый призер чемпионата Азии по греко-римской борьбе ефрейтор Асхат Дильмухамедов, трехкратный бронзовый призер чемпионата Азии по вольной борьбе рядовой Гульмарал Еркебаева, бронзовый призер Азии мастер спорта по дзюдо сержант Зәмзәгул Файзулланова.

Глава оборонного ведомства присвоил ряду спортсменов штатных команд ЦСКА, победителям и призерам республиканских и международных соревнований воинские звания и вручил почетные грамоты. Следует отметить, что с начала года более 100 военнослужащих и лиц гражданского персонала штатных команд Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Республики Казахстан приняли участие в 25 значимых спортивных мероприятиях, в том числе 15 международных и 10 республиканских соревнованиях.

«Ваши достижения на международной спортивной арене укрепляют авторитет Вооруженных Сил и престиж воинской службы. Огромным подарком, безусловно, для наших болельщиков являются ваши победы на международных турнирах. Итоги выступлений на спортивных стартах показывают, что мы сумели воспитать новую плеяду казахстанцев, показывающих высокие результаты на чемпионатах Азии и мира. Уверен, вы продолжите ставить рекорды, искренне желаю вам успехов и новых побед», - сказал Министр обороны РК.

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