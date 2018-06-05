В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 156 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены Минимальные нормативы и требования к ресурсам, необходимым для ликвидации разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне.

Минимальные нормативы и требования распространяются на морские объекты и морские порты, а также на физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с риском разлива нефти на море, за исключением лиц, на объекты которых распространяется действие Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной протоколом 1978 года с поправками (МАРПОЛ 73/78).

На самоходных нефтеналивных судах, грузоподъемностью более 2000 т, предусматриваются средства по локализации разливов нефти - судовой комплект по борьбе с разливами нефти. Требования к судовому комплекту по борьбе с разливами нефти устанавливаются пунктами 556-577 Правил освидетельствования судов в эксплуатации, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 21 апреля 2011 года № 216 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6991).

Согласно пункту 3 статьи 155 Кодекса количество ресурсов должно соответствовать объему вероятного риска разлива нефти. Объемы возможного разлива нефти по уровням разлива нефти определяются на основании оценки рисков согласно СТ РК ИСО 17776:2004 «Промышленность нефтяная и газовая. Установки для добычи из морских месторождений. Руководящие указания по выбору инструментов и методик для идентификации опасностей оценки риска».

Морские порты и объекты для ликвидации разливов нефти первого и второго уровня оснащаются ресурсами не менее, чем приведено в приложении к настоящим Минимальным нормативам и требованиям.

Планы по обеспечению готовности и действий по ликвидации разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне, разрабатываемые собственниками морских портов и объектов, содержат подробное описание необходимых ресурсов.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.