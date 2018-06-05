Очереди на улице во взрослую инфекционную больницу прокомментировали алматинские медики 

Нехватка специалистов связана с большим наплывом обратившихся

Вчера вечером был опубликован пост в соцсети Instagram в паблике almaty_news. Женщина возмутилась очередями на улице во взрослую инфекционную больницу, сообщает Zakon.kz.

Все пациенты с высокой температурой стояли на улице несколько часов. По словам женщины, принимал всего один врач.

"Вчера вечером было очень холодно, люди с температурой могли получить какие то осложнения... Это ужасно...", - возмутилась в посте женщина.

Сегодня на брифинге по менингиту в Алматы прокомментировали данную ситуацию.

"Нехватка специалистов связана с большим наплывом обратившихся. В детской инфекционной больнице мы установили 10 постов, также увеличим количество специалистов во взрослых инфекционных больницах. В данный момент нет очередей и в больницах имеется достаточное количество коек для экстренно поступивших", - сказал руководитель Управления здравоохранения Алматы Серикбол Мусинов.

По всем вопросам просим медики просят обращаться в Единый Call-центр Управления здравоохранения Алматы по номеру 3000-103.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!