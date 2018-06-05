Нацбанк отмечает снижение инфляции в Казахстане

Годовая инфляция в мае продолжила снижение и составила 6,2% по сравнению с 7,1% на начало года.

Приоритетом Национального Банка является обеспечение стабильности цен в стране, поэтому основные меры направлены на поддержание годовой инфляции в рамках установленного коридора. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Казахстана Алпысбай Ахметов на расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК, передает Zakon.kz.

Он отметил, что годовая инфляция в мае продолжила снижение и составила 6,2% по сравнению с 7,1% на начало года. До конца текущего года ожидается сохранение инфляции ближе к середине целевого коридора в 5-7% с последующим плавным вхождением в новый коридор 4-6% в 2019 году и снижения ниже 4% до конца 2020 года.

«Инфляционные ожидания снижаются. После их повышения в апреле вследствие волатильности номинального обменного курса тенге, значение ожидаемой на год вперед инфляции снизилось за май с 6,3% до 6,0%. Что касается текущей ситуации на внутреннем финансовом рынке, то за 5 месяцев текущего года золотовалютные резервы Национального Банка, по предварительным данным, выросли на 1,4%. Международные резервы страны в совокупности достигли 90,4 млрд долларов США», - рассказал А.Ахметов.

Он добавил, что на денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность, которая в целях ограничения инфляционного давления изымается преимущественно выпуском нот. Учитывая, что ноты Национального Банка являются краткосрочными, то по мере усиления кредитной активности возможен достаточно оперативный переток ликвидности в займы населению и бизнесу.

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