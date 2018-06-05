В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены Правила мониторинга выполнения недропользователями обязательств по контракту на недропользование.

Мониторинг выполнения недропользователями обязательств по контракту на недропользование (далее - мониторинг) осуществляется компетентным органом посредством анализа отчетов, представляемых недропользователями в соответствии с подпунктами 2)-7) статьи 132, подпунктами 3)-11) статьи 180 Кодекса, и сведений, полученных из иных источников в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Оператор в области поддержки казахстанских кадров и производителей в отношении углеводородов и урана (далее - Оператор):

в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 131 Кодекса осуществляет мониторинг выполнения недропользователями обязательств по закупкам товаров, работ и услуг у казахстанских производителей, привлечению казахстанских кадров, обучению казахстанских кадров, финансированию научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ, а также приобретению недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов;

в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 179 осуществляет мониторинг выполнения недропользователями обязательств по закупкам товаров, работ и услуг у казахстанских производителей, привлечению казахстанских кадров, обучению казахстанских кадров, финансированию научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ, а также приобретению недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана.

Результаты мониторинга ежегодно, не позднее двадцать пятого февраля, следующего за отчетным годом, представляются Оператором в компетентный орган.

Для получения отчетов, предусмотренных подпунктом 1) статьи 132 и подпунктами 1) и 2) статьи 180 Кодекса, компетентный орган направляет запрос Национальному оператору по сбору, хранению, обработке и предоставлению геологической информации.

В случае нарушения недропользователем обязательств, предусмотренных контрактом на недропользование, установленных в результате мониторинга, в том числе полученной информации в соответствии с пунктами 2, 3, 4 настоящих Правил, компетентный орган принимает в отношении такого недропользователя меры в соответствии с Кодексом и положениями контракта на недропользование.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.