Врачи: умерший от менингита пожарный отказался от госпитализации

Подъем заболеваемости в этом году совпал со священным месяцем Рамазан.

На пресс-конференции по разъяснению ситуации по менингиту заведующая кафедрой инфекционных и тропических болезней Казахского национального медицинского университета (КазНМУ) Амангуль Дуйсенова рассказала о тех, кто отказывается принимать лечение из-за Оразы, сообщает Zakon.kz.

"Данный подъем заболеваемости в этом году совпал со священным месяцем Рамазан. Многие наши жители держат Оразу, т.е. не принимают пищу от рассвета до заката. Трое пациентов, в том числе, Олжас держал Оразу. Обратившись в стационар, он отказался от госпитализации. Хотя, ему предлагали. Ему прописали лечение, но его он не принял. И в таком ослабленном, болезненном состоянии он лег спать. Родственники не стали беспокоить, думали, что человек отдыхает. И уже после в крайне тяжелом состоянии был оставлен в стационар", - рассказала врач.

Как сообщалось ранее, в Алматы умер 27-летний пожарный. Вчера главный имам Алматы сделал заявление по поводу прерывания поста из-за менингита. Если постящийся обнаружит у себя симптомы менингита, следует немедленно прервать пост и как можно быстрее обратиться в больницу.

По всем вопросам просьба обращаться в Единый Call-центр Управления здравоохранения Алматы по номеру 3000-103.

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