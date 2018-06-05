Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Бекшин ответил на критику Токаева

Сегодня председатель Сената Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение на счет работы министерства здравоохранения в ситуации с менингитом

Фото : flickr.com5 июня 2018, 11:30

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин во время пресс-конференции в Астане ответил на критику Касыма-Жомарта Токаева, сообщает Today.kz.

"Все требования, которые необходимы для купирования ситуации выполнены, и ВОЗ, и специалисты CDC, которые тесно с нами работают, дают оценку, что мы проводим работу в полном объеме, то есть по всем трем этапам. Первый этап – это выявление очагов, больных и определение круга контактных лиц, проведение этим больным антибиотикопрофилактику, под наблюдением медицинских работников. Второе – это диагностика, третье – их квалифицированное лечение. Все три основных базиса нами выполняются в полном объеме", – сказал Бекшин.

Он также добавил, что министерство постоянно работает с населением, встречается со СМИ, проводит разъяснительную работы.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты