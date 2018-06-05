Казахстанские на 55%

Завод «АЗИЯ АВТО» освоил производство автомобильных прицепов.

«АЗИЯ АВТО» освоил производство новой категории транспортных средств – с конвейера предприятия сошли первые грузовые прицепы для легковых автомобилей. Их конструкция разработана инженерами усть-каменогорского завода. Уровень локализации новой техники уже на старте составляет 55%. В планах на 2018 год – выпуск 450 единиц новой продукции.

Специалистами конструкторского бюро «АЗИЯ АВТО» разработан первый собственный продукт – практичные, многофункциональные прицепы, предназначенные для легковых автомобилей. Они предлагаются в двух модификациях, успешно прошедших сертификацию на соответствие техрегламенту ЕАЭС «О безопасности колесных транспортных средств».

На площадке «АЗИЯ АВТО» ведется изготовление элементов и сварка деталей шасси (рамы, дышла, колесной оси), изготовление шарниров бортов и жгута электропроводки, а также окраска всех элементов.

Ерик Сагымбаев, президент АО «АЗИЯ АВТО»:"Конструкторское бюро «АЗИЯ АВТО» давно и успешно работает, решая внутренние производственные задачи. Сегодня инженерные компетенции его специалистов позволяют вести проектирование собственных моделей техники. В ближайшее время мы планируем расширить линейку прицепной техники моделями для перевозки стройматериалов, мототехники, снегоходов, а также сельскохозяйственного назначения. Уже на старте производства уровень локализации достигает 55%. До конца года мы отгрузим 450 единиц и параллельно продолжим работу по разработке и испытаниям других видов специализированной техники, востребованных отечественным рынком.

Первая партия прицепов усть-каменогорского производства уже поступила в продажу в 19 городах республики. Их начальная цена – 260 000 тенге.

Транспортное средство категории О1 выпускается на площадке «АЗИЯ АВТО» в двух модификациях: 801В 01 – с бортовым кузовом и стандартной платформой 2000х1250х350 мм (длина, ширина, высота бортов) и 801В 02 – с бортовым кузовом и удлиненной платформой 2500х1500х350 мм.

Обе версии одноосные с колеей 1535 мм, оснащаются шинами R13, а грузоподъемность составляет 570 кг. Прицепы оборудованы задними и передними откидными бортами. Модернизированное шасси повышает устойчивость при погрузочно-разгрузочных работах и делает их эксплуатацию максимально удобной.

Быстросъемные борта, удобные защелки и надежные петли крепления обеспечивают комфортную эксплуатацию. Универсальное дышло позволяет агрегатировать транспортные средства с любыми легковыми автомобилями в составе автопоезда.

Прицепы оснащены рессорно-амортизаторной подвеской и удобны для транспортировки грузов как на трассе, так и в условиях бездорожья. Несущие элементы изготовлены из высококачественного металла с повышенным запасом прочности. Жгут электропроводов надежно защищен от повреждений и проникновения влаги. Облегченная конструкция позволяет без труда перемещать прицеп в одиночку и снижает нагрузку на двигатель автомобиля.

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