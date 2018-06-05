Три мешка с мясом джейранов и зайцев изъяли у браконьера

Ведется досудебное расследование.

В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в незаконной охоте, передает Zakon.kz.

По данным полиции, 3 июня около 13.00 часов при проведений ОПМ сотрудники природоохранной полиции на автодороге Жетыбай–Шетпе задержали водителя автомобиля Nissan Patrol.

"При проверке данного автомобиля найдены в багажнике 3 мешка туши джейранов и туши зайцев, общим весом 29 кг, 1 охотничье оружие, 1 бинокль, 1 прожектор. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Каракиянского района по статье 337 УК РК", - сообщили в ДВД.

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