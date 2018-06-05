Внесено предложение присвоить Шымкенту статус города республиканского значения

Говоря о статусе города республиканского значения, глава региона отметил, что такое изменение окажет положительное влияние на развитие города.

Сегодня, в ходе внеочередной 29 сессии гормаслихата депутатам было внесено предложение присвоить городу Шымкент статус мегаполиса. Народные избранники, поддержав данное предложение подписали совместно городским акиматом решение о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения. Теперь этот документ предстоит рассмотреть депутатам маслихата ЮКО сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата акима ЮКО.

Помимо народных избранников, в работе сессии приняли участие аким области Ж.Туймебаев и аким города Н.Сауранбаев, которые поздравили общественность с тем, что Шымкент достиг миллионной отметки.

Говоря о статусе города республиканского значения, глава региона отметил, что такое изменение окажет положительное влияние на развитие города.

«Сегодня депутаты Шымкентского городского маслихата VI созыва на внеочередной 29-й сессии проголосовали за наиболее важный для жизни страны вопрос. Несколько лет назад Главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым было инициировано превратить Шымкент в город-миллионник. И вот, наконец, - эта цель осуществилась, Шымкент стал одним из трех городов с населением более один миллион человек. Поздравляю! Теперь наш любимый город стал значимым не только для региона, но и для Казахстана. Город, расположенный вдоль Шелкового пути, имеет глубокие исторические корни. Сегодняшнее событие для всех нас большая гордость и ответственность», - сказал Ж.Туймебаев.

Напомним, в соответствии с законом Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года №2572- ХІІ «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», к городам республиканского значения относятся населенные пункты, имеющие особое государственные значение или с численностью населения, превышающей миллион человек.

В завершении заседания глава Шымкента Н.Сауранбаев подчеркнул, что впереди очень много планов, и все они могут быть исполнены только при поддержке и участии депутатов маслихата и жителей города.

Вместе с тем, в ходе заседания ряд граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, были награждены медалью «За заслуги перед областью» и почетными грамотами акима области.

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