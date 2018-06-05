Товарооборот между Казахстаном и Китаем увеличился на треть

В 2017 году товарооборот между Казахстаном и Поднебесной составил 10,5 млрд долларов США - это на 32,6% (2,6 млрд долл США) больше, чем годом ранее. Совокупно за 2017 год товарооборот Казахстана составил 77,7 млрд долл США (годом ранее - 62,1 млрд долл США). Удельный вес Китая - 13,5%. Об этом говорится в исследовании Finprom, передает Zakon.kz.

Примечательно, что экспортируется в Китай на 1,1 млрд долл США больше, чем импортируется. Так, за 2017 год экспорт составил 5,8 млрд долл США, а импорт - 4,7 млрд долл. В 2016 данные показатели составляли 4,2 и 3,7 млрд долл, соответственно.

В рамках национальной инвестиционной стратегии Казахстана, к 2022 году валовый приток прямых иностранных инвестиции увеличится до 26%, а инвестиции, ориентированные на повышение эффективности, то есть ориентированные на экспорт - до 50% к уровню 2016 года.

Китай играет ключевую роль, и является стратегическим партнером в инвестиционной стратегии развития Казахстана. Валовый приток ПИИ* по итогам 2017 года увеличился на 36,8 млн долл, составив 998,7 млн, против 961,9 млн долл годом ранее. В общей сложности обязательства Казахстана перед китайскими инвесторами составляют 15,8 млрд долл США, что на 4,5% (688,7 млн долл больше, чем годом ранее). Основную долю в структуре инвестиции занимают прямые инвестиции - 60,6% или 9,6 млрд долл. Удельный вес остальных видов инвестиции составляет 39,5% или 11,6 млрд долл. Китай занимает 6 место среди стран по вливанию инвестиций в экономику Казахстана.

МИР РК курирует 51 казахстанско-китайский индустриальный проект на сумму свыше 27 млрд долл. В течение 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 6 казахстанско-китайских проектов на сумму 363 млн долл.**

Помимо прямого сотрудничества РК и КНР, идут активные интеграционные процессы стран ЕАЭС и Поднебесной. Так, например, 16 мая 2018 года подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны, и КНР - с другой стороны. Целью данного соглашения является создание основы для дальнейшего развития экономических отношений между странами. Также для граждан КНР, следующих транзитом через международные аэропорты городов Астаны и Алматы, действует семидесятидвухчасовой безвизовый режим въезда, пребывания и выезда из РК.

Данные интеграционные процессы тесно связаны с деятельностью МФЦА, в рамках которого Китайская сторона активно принимает участие в создании единого биржевого пространства и привлечении капитала на биржу МФЦА (AIX). Для достижения поставленных целей, Шанхайская фондовая биржа стала стратегическим партнером и акционером Биржи МФЦА (доля - 25%).

Между финансовым центром и китайскими фининститутами подписан ряд меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве. Представительство Государственного банка развития Китая уже зарегистрировалось в МФЦА, наряду с 13 другими международными компаниями.

По словам управляющего финансовым центром К. Келимбетова, до конца года будет зарегистрировано порядка 100 компаний, а до конца 2020 года будет привлечено около 500 компаний.

*прямые иностранные инвестиции

В разрезе стран по импорту в ТОП-5 партнеров входят: Россия - 11 472,9 млн долл США (удельный вес - 39,2%), Китай - 4 692,2 млн долл (удельный вес - 16%), Германия - 1484,1 млн долл (удельный вес - 5%), США - 1244,2 млн долл (удельный вес - 4,3%) и Италия - 945,3 млн долл (удельный вес - 3,2%).

В ТОП-5 стран, в которые Казахстан поставляет свою продукцию и услуги вошли: Италия - 8669,3 млн долл (удельный вес- 17,9%), Китай - 5777,7 млн долл (удельный вес - 12%), Нидерланды - 4748,2 млн долл (удельный вес - 9,8%), Россия - 4515,2 млн долл (удельный вес - 9,3%) и Швейцария - 3100,7 млн долл (удельный вес - 6,4%).