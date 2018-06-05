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Утверждена форма заявления на заключение соглашения о переработке твердых полезных ископаемых и требования по составлению бизнес-плана проекта переработки
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 324 «Об утверждении формы заявления на заключение соглашения о переработке твердых полезных ископаемых и требований по составлению бизнес-плана проекта переработки» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 1 и подпунктом 4) пункта 2 статьи 243 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены:
1) форма заявления на заключение соглашения о переработке твердых полезных ископаемых согласно приложению 1 к приказу;
2) требования по составлению бизнес-плана проекта переработки согласно приложению 2 к приказу.
Недропользователь, имеющий намерение заключить соглашение о переработке, подает заявление в уполномоченный орган по инвестициям по утверждаемой им форме.
К заявлению прилагаются:
1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) недропользователя в качестве юридического лица;
2) копия устава юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица (при ее наличии);
3) финансово-экономическая модель проекта переработки;
4) бизнес-план проекта переработки, составленный в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом по инвестициям;
5) проект соглашения о переработке твердых полезных ископаемых.
Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
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