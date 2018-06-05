В соответствии с пунктом 1 и подпунктом 4) пункта 2 статьи 243 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены:

1) форма заявления на заключение соглашения о переработке твердых полезных ископаемых согласно приложению 1 к приказу;

2) требования по составлению бизнес-плана проекта переработки согласно приложению 2 к приказу.

Недропользователь, имеющий намерение заключить соглашение о переработке, подает заявление в уполномоченный орган по инвестициям по утверждаемой им форме.

К заявлению прилагаются:

1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) недропользователя в качестве юридического лица;

2) копия устава юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица (при ее наличии);

3) финансово-экономическая модель проекта переработки;

4) бизнес-план проекта переработки, составленный в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом по инвестициям;

5) проект соглашения о переработке твердых полезных ископаемых.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.