Премьера сказочно-фантастической оперы «Турандот» пройдет в Астане

Постановочная группа представлена громкими именами.

Впервые театры – «Астана Опера» и Китайский национальный оперный театр – готовятся воплотить грандиозный совместный проект - премьеру оперы Джакомо Пуччини «Турандот» 22 и 23 июня на сцене столичного театра.

Постановочная группа представлена громкими именами: дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана, прославленный маэстро Алан Бурибаев, постановщик – знаменитый итальянский режиссер Давиде Ливермор, художники-постановщики – известные казахстанские сценографы Софья Тасмагамбетова, Павел Драгунов.

Первое представление оперы «Турандот» состоялось 25 апреля 1926 года в Милане. Либретто написали Джузеппе Адами и Ренато Симони по одноименной пьесе К. Гоцци. Они обратились к экзотике далекой страны: действие происходит в Пекине (Китай). Роковая принцесса Турандот загадывает три загадки принцам, и если те не отвечают, то им отрубают голову, нашедшему же ответ обещана рука этой прекраснейшей из женщин. Принц Калаф решает любой ценой добиться Турандот и, ответив на все вопросы, загадывает свою загадку — назвать его имя.

В сказке К. Гоцци композитор Дж. Пуччини увидел протест против насилия и вечную идею победы света над тьмой.

- Я считаю, что это очень важная постановка для «Астана Опера». К слову, не каждый театр может себе позволить пополнить репертуар гранд оперой, в которой задействовано огромное количество артистов. «Турандот» завершает собой великую традицию итальянских опер, которая длилась и развивалась в течение 300 лет. К этой опере Дж. Пуччини шел долгие годы, ее можно назвать суммой исканий композитора. Во всем интернациональном сообществе подобных опер больше не создавалось. Очень важную роль в ней играет хор, он постоянно находится на сцене, - рассказал дирижер-постановщик Алан Бурибаев.

С режиссером-постановщиком маэстро А. Бурибаев знаком очень давно, но это будет их первая совместная работа. О Давиде Ливерморе главный дирижер «Астана Опера» отзывается очень тепло. Напомним, что режиссер Давиде Ливермор за 22-летнюю карьеру на ведущих европейских сценах и в театрах родной Италии освоил многие театральные специальности: режиссера-постановщика, сценографа, художника по костюмам и художника по свету… Работал с выдающимися исполнителями, в числе которых Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Мирелла Френи, со знаменитыми режиссерами – Лукой Ронкони, Андреем Тарковским и Чжаном Имоу, а также с мировой звездой – маэстро Зубином Метой. Одна из последних работ итальянского режиссера –опера Генделя «Тамерлан», которая прошла с триумфальным успехом в легендарном театре Ла Скала.

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