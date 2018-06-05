Поддержка компании ТОО «DS Multimedia CA» по вопросам технического регулирования качества и безопасности

01 июня 2018 года сотрудники Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Алматы совместно с представителями ЮФ РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», ЮКФ РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии», Представительство ТОО «Национальный центр аккредитации» и Палата предпринимателей г.Алматы в целях разъяснения требовании нормативных документов в области технического регулирования, метрологии и аккредитации, посетили предприятие ТОО «DS Multimedia CA».

ТОО «DS Multimedia CA» - казахстанский производитель и поставщик современных энергоэффективных светотехнических решений, а также мультимедийных LED и LCD экранов, дисплеев и медиа фасадов под единым брендом «Tecata».

Продукция компании производится на собственном заводе, который расположен в мкр.Алатау близ г. Алматы, на территории специальной экономической зоны «Парк Инновационных Технологий».

В ходе посещения предприятия сотрудниками Департамента, подведомственных организации и Палаты предпринимателей г.Алматы разъяснены требования законодательства в области технического регулирования, метрологии и аккредитации, а также разъяснены требования участие в конкурсах в области качества и возможности разработки национальных стандартов на выпускаемую продукцию.

«DS Мультимедиа CA» ЖШС техникалық реттеу, сапа және қауіпсіздік мәселелері бойынша қолдау

2018 жылдың 1 маусымында Техникалық реттеу және метрология комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті қызметкерлері «Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» РМК, «Қазақстан метрология институты», РМК«Ұлттық аккредиттеу орталығы» ЖШС және Алматы қаласының кәсіпкерлер паласы өкілдерімен бірлесе отырып, т

ехникалық реттеу, метрология және аккредиттеу облысындағы нормативтік құжаттарды талап ету туралы түсіндіру мақсатында, «DS Multimedia CA» ЖШС кәсіпорнына барып қайтты.

«DS Multimedia CA» ЖШС - «Tecata» брендімен бірдей мультимедиялық жарықдиодты

LED

және

LCD

-дисплей, дисплей және медиа фасадтар - қазақстандық заманауи энергия тиімді шешімдердің қазақстандық өндірушісі және жеткізушісі.

Компанияның өнімдері өзінің зауытында Алматыдағы Алатау, «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының аумағында орналасқан.

Кездесу қорытынды бойынша, Департамент, ведомстваға бағынысты ұйымдардың өкілдерімен және Алматы қаласы кәсіпкерлер палатасымен

техникалық реттеу, метрология және аккредиттеу саласындағы заңнаманың талаптары, сапа конкурстарына қатысу және өнімдерге ұлттық стандарттарды әзірлеу мүмкіндігі туралы түсініктер түсіндіріледі.