В частности, в Правила внесены следующие изменения:

пункт 3 изложен в следующей редакции:

«3. Для участия в ЕНТ поступающий подает в организацию образования документы, которые централизованно передаются в ППЕНТ:

1) заявление установленного образца, по форме утвержденной приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4991) (далее - приказ №502), заполненное по документу, удостоверяющему личность;

2) две фотокарточки размером 3 x 4;

3) копию документа, удостоверяющего личность.

Поступающий, который не достиг шестнадцати лет и не имеет документ, удостоверяющий личность, представляет справку с фотографией об окончании школы в текущем году по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Для участия в ЕНТ дети-инвалиды и инвалиды (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата) при предъявлении документа об установлении инвалидности (далее - документ об установлении инвалидности), утвержденного приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 44 «Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10589) дополнительно могут подать заявление в произвольной форме на имя председателя государственной комиссии о необходимости предоставления:

1) отдельной аудитории;

2) помощника, не являющимся учителем предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ для детей-инвалидов и инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата и (или) специалиста, владеющего жестовым языком для детей-инвалидов и инвалидов с нарушением слуха.

Организации общего среднего образования прикрепляются к ППЕНТ.»;

Правила дополнены пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Для участия в КТ вместо выпускников общеобразовательных школ, обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, заявление могут подать родители или усыновители, с предъявлением копии свидетельства о рождении или документа об усыновлении поступающего и документа удостоверяющего личность родителя или усыновителя. Заявление принимается в базовых вузах при наличии соответствующей выписки из приказа организации среднего образования о направлении по программам международного обмена в текущем учебном году.»;

пункт 4 изложен в следующей редакции:

«4. Для участия, в КТ поступающие подают в приемную комиссию линейного вуза:

1) заявление по форме, согласно приложению 1-1 к настоящим Правилам, заполненное по документу, удостоверяющему личность. При этом, выпускники организаций образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования и поступающие на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения, в заявлении указывают выбранную специальность;

2) две фотокарточки размером 3 x 4;

3) копию документа удостоверяющего личность;

4) квитанцию об оплате за участие в тестировании;

5) медицинскую справку по форме 086-У, утвержденную приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697) (далее - приказ № 907).

Для участия в КТ дети-инвалиды и инвалиды (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата) при предъявлении документа об установлении инвалидности дополнительно могут подать заявление в произвольной форме на имя председателя государственной комиссии о необходимости предоставления:

1) отдельной аудитории;

2) помощника, не являющимся учителем предметов, сдаваемых в рамках КТ для детей-инвалидов и инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата и (или) специалиста, владеющего жестовым языком для детей-инвалидов и инвалидов с нарушением слуха.

6) выпускники календарного года организаций технического и профессионального, послесреднего образования вместо документа об образовании, представляют справку о завершении обучения в текущем году, выдаваемую организацией образования, в которой он обучался с указанием кода и наименования специальности (квалификации) обучения, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

7) выпускники прошлых лет организаций общего среднего образования (среднего общего) или технического и профессионального (начального профессионального или среднего профессионального) или послесреднего образования представляют документ об общем среднем образовании (среднем общем) или техническом и профессиональном (начальном профессиональном или среднем профессиональном) или послесреднем образовании (подлинник).»;

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.